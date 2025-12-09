Вирощували, переробляли, збували: ліквідовано підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн у трьох областях

$42.070.01
Ексклюзив
10:26 • 878 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 9622 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 19651 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 16640 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 23651 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 35515 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 31360 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 33833 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31837 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 33635 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України9 грудня, 01:19 • 10604 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53 • 14881 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 18421 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 10609 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 3948 перегляди
Публікації
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 9622 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 19651 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 50298 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 45766 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 45428 перегляди
Володимир Зеленський
Лев XIV
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Італія
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Село
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 3950 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 21048 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 57497 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 63796 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 73910 перегляди
Вирощували, переробляли, збували: ліквідовано підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн у трьох областях

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Хмельниччині викрито масштабне виробництво та збут нелегального тютюну. Вилучено понад 120 тонн продукції та обладнання на суму понад 25 млн грн.

Вирощували, переробляли, збували: ліквідовано підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн у трьох областях

Прокуратура Хмельниччини розслідує масштабне виробництво та збут нелегального тютюну у трьох областях України: під час обшуків вилучено понад 120 тонн рослин та готової продукції, обладнання та 252 тис. грн готівкою на суму понад 25 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою збуту, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття діяльності використовували реквізити підконтрольного підприємства.

Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях, а готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту вилучено:

 • близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну,

 • понад 75 тонн зібраних рослин,

 • обладнання для виробництва,

 • 252 тис. грн готівкою.

Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм.

Орієнтовна вартість вилученого - понад 25 млн грн.

Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.

В Одесі діяла схема незаконної оренди пляжів, її вдалося ліквідувати - прокуратура05.12.25, 15:23 • 2750 переглядiв

