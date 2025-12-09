Вирощували, переробляли, збували: ліквідовано підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн у трьох областях
Київ • УНН
На Хмельниччині викрито масштабне виробництво та збут нелегального тютюну. Вилучено понад 120 тонн продукції та обладнання на суму понад 25 млн грн.
Прокуратура Хмельниччини розслідує масштабне виробництво та збут нелегального тютюну у трьох областях України: під час обшуків вилучено понад 120 тонн рослин та готової продукції, обладнання та 252 тис. грн готівкою на суму понад 25 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою збуту, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України)
За даними слідства, група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття діяльності використовували реквізити підконтрольного підприємства.
Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях, а готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.
Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту вилучено:
• близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну,
• понад 75 тонн зібраних рослин,
• обладнання для виробництва,
• 252 тис. грн готівкою.
Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм.
Орієнтовна вартість вилученого - понад 25 млн грн.
Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.
