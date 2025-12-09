Выращивали, перерабатывали, сбывали: ликвидировано подпольное производство табака на более чем 25 млн грн в трех областях
Киев • УНН
В Хмельницкой области разоблачено масштабное производство и сбыт нелегального табака. Изъято более 120 тонн продукции и оборудования на сумму более 25 млн грн.
Прокуратура Хмельницкой области расследует масштабное производство и сбыт нелегального табака в трех областях Украины: во время обысков изъято более 120 тонн растений и готовой продукции, оборудование и 252 тыс. грн наличными на сумму более 25 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по фактам незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта, а также легализации средств, полученных преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины)
По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл нелегального производства табака - от выращивания и сбора растений до ферментации, измельчения и реализации. Для прикрытия деятельности использовали реквизиты подконтрольного предприятия.
Незаконное производство действовало в Хмельницкой, Киевской и Одесской областях, а готовую продукцию в промышленных масштабах сбывали по всей территории Украины.
В ходе санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта изъято:
• около 45 тонн листьев и готового к реализации табака,
• более 75 тонн собранных растений,
• оборудование для производства,
• 252 тыс. грн наличными.
Также обнаружено почти 70 га земель с неубранным урожаем.
Ориентировочная стоимость изъятого - более 25 млн грн.
Сейчас решается вопрос о назначении экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.
