Выращивали, перерабатывали, сбывали: ликвидировано подпольное производство табака на более чем 25 млн грн в трех областях

ukenru
Эксклюзив
10:26 • 1256 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 20331 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 17033 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 23982 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 35701 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31493 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 33901 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31894 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33703 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50571 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Популярные новости
Страны G7 предупредили РФ о возможной конфискации всех замороженных средств в пользу Украины9 декабря, 01:19 • 10826 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 15124 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 18645 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 10863 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 4276 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 20339 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14292 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 50573 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 46028 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 45653 просмотра
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 4224 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21188 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 57662 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 63925 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74039 просмотра
Выращивали, перерабатывали, сбывали: ликвидировано подпольное производство табака на более чем 25 млн грн в трех областях

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В Хмельницкой области разоблачено масштабное производство и сбыт нелегального табака. Изъято более 120 тонн продукции и оборудования на сумму более 25 млн грн.

Выращивали, перерабатывали, сбывали: ликвидировано подпольное производство табака на более чем 25 млн грн в трех областях

Прокуратура Хмельницкой области расследует масштабное производство и сбыт нелегального табака в трех областях Украины: во время обысков изъято более 120 тонн растений и готовой продукции, оборудование и 252 тыс. грн наличными на сумму более 25 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по фактам незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта, а также легализации средств, полученных преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл нелегального производства табака - от выращивания и сбора растений до ферментации, измельчения и реализации. Для прикрытия деятельности использовали реквизиты подконтрольного предприятия.

Незаконное производство действовало в Хмельницкой, Киевской и Одесской областях, а готовую продукцию в промышленных масштабах сбывали по всей территории Украины.

В ходе санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта изъято:

 • около 45 тонн листьев и готового к реализации табака,

 • более 75 тонн собранных растений,

 • оборудование для производства,

 • 252 тыс. грн наличными.

Также обнаружено почти 70 га земель с неубранным урожаем.

Ориентировочная стоимость изъятого - более 25 млн грн.

Сейчас решается вопрос о назначении экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.

В Одессе действовала схема незаконной аренды пляжей, ее удалось ликвидировать - прокуратура05.12.25, 15:23 • 2752 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Хмельницкая область
Киевская область
Одесская область
Украина