Загадочная смерть семьи из Лихтенштейна: полиция нашла четыре тела в Вадуце и на берегу Рейна

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 10130 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 12165 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 15151 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 12689 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 12404 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11760 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44460 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 62507 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31747 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50547 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
80%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 12986 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 11809 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11907 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 10422 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 11659 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 10130 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 44460 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 32518 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 62507 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 50547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Днепропетровская область
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 5474 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 10438 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11920 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18847 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30314 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Загадочная смерть семьи из Лихтенштейна: полиция нашла четыре тела в Вадуце и на берегу Рейна

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти Лихтенштейна и Швейцарии расследуют гибель четырех членов одной семьи, тела которых нашли в двух локациях. 41-летнего мужчину обнаружили на берегу Рейна, а его родителей и сестру - в квартире в Вадуце.

Загадочная смерть семьи из Лихтенштейна: полиция нашла четыре тела в Вадуце и на берегу Рейна

В среду власти Лихтенштейна и Швейцарии начали расследование гибели четырех человек, которые, по предварительным данным, являются членами одной семьи. Тела обнаружили в двух разных локациях в течение одного дня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

События начались в 10:30 утра, когда на швейцарском берегу реки Рейн, неподалеку от столицы княжества Вадуца, нашли тело 41-летнего гражданина Лихтенштейна. Сейчас швейцарская полиция не установила причину его смерти. Дальнейшие следственные действия привели правоохранителей в квартиру в Вадуце. Там полицейские обнаружили еще троих умерших: 73-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 68 и 45 лет.

По информации представителя полиции Лихтенштейна, предварительно установлено, что погибшие в квартире являются родителями и сестрой мужчины, найденного у реки. Точные причины смерти всех четырех человек остаются неизвестными и устанавливаются экспертами. К делу привлечены значительные силы Департамента уголовных расследований государственной полиции.

Расследование продолжается по всем направлениям 

– говорится в заявлении полиции. 

Также правоохранители официально заверили, что "опасности для населения нет".

Самолет ВМС Мексики с тяжелораненым ребенком на борту потерпел крушение у побережья США23.12.25, 21:48 • 4224 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Reuters
Швейцария