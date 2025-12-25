Загадочная смерть семьи из Лихтенштейна: полиция нашла четыре тела в Вадуце и на берегу Рейна
Киев • УНН
Власти Лихтенштейна и Швейцарии расследуют гибель четырех членов одной семьи, тела которых нашли в двух локациях. 41-летнего мужчину обнаружили на берегу Рейна, а его родителей и сестру - в квартире в Вадуце.
В среду власти Лихтенштейна и Швейцарии начали расследование гибели четырех человек, которые, по предварительным данным, являются членами одной семьи. Тела обнаружили в двух разных локациях в течение одного дня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
События начались в 10:30 утра, когда на швейцарском берегу реки Рейн, неподалеку от столицы княжества Вадуца, нашли тело 41-летнего гражданина Лихтенштейна. Сейчас швейцарская полиция не установила причину его смерти. Дальнейшие следственные действия привели правоохранителей в квартиру в Вадуце. Там полицейские обнаружили еще троих умерших: 73-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 68 и 45 лет.
По информации представителя полиции Лихтенштейна, предварительно установлено, что погибшие в квартире являются родителями и сестрой мужчины, найденного у реки. Точные причины смерти всех четырех человек остаются неизвестными и устанавливаются экспертами. К делу привлечены значительные силы Департамента уголовных расследований государственной полиции.
Расследование продолжается по всем направлениям
Также правоохранители официально заверили, что "опасности для населения нет".
