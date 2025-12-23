250 тысяч долларов за введение санкций СНБО: суд оставил без изменений меру пресечения сообщнику Скороход

$42.150.10
15:52 • 4174 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 7462 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 12287 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21831 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19120 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24583 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15615 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16974 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22501 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38117 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 12283 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 10415 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 21828 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 24579 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 87017 просмотра
250 тысяч долларов за введение санкций СНБО: суд оставил без изменений меру пресечения сообщнику Скороход

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения сообщнику народной депутатки Анны Скороход. Его будут содержать под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.

250 тысяч долларов за введение санкций СНБО: суд оставил без изменений меру пресечения сообщнику Скороход

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС, которым к сообщнику народного депутата Анны Скороход применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН

23 декабря 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений решение ВАКС от 07.12.2025, которым к сообщнику народного депутата применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн 

- говорится в сообщении. 

Определение вступает в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним 

После следственных действий в помещении народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Помощнику нардепа, которого разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, суд избрал меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Санкции
Обыск
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины