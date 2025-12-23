250 тысяч долларов за введение санкций СНБО: суд оставил без изменений меру пресечения сообщнику Скороход
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения сообщнику народной депутатки Анны Скороход. Его будут содержать под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС, которым к сообщнику народного депутата Анны Скороход применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
23 декабря 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений решение ВАКС от 07.12.2025, которым к сообщнику народного депутата применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн
Определение вступает в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.
Напомним
После следственных действий в помещении народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Помощнику нардепа, которого разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, суд избрал меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога.