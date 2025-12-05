Справа Скороход: САП і НАБУ викрили нардепку на схемі "продажу" санкцій РНБО за $250 тис. і показали відео, є вручені підозри

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили народну депутатку України, яка організувала діяльність злочинної групи, ставши "гарантом" угоди про застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться у повідомленні САП.

У межах досудового розслідування, як повідомляється встановлено, що "учасники злочинної групи запропонували підприємцю за $250 тисяч вирішити питання щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки".

Особи переконували, що мають можливість забезпечити прийняття санкційних рішень через посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО. "Гарантом" прийняття такого рішення була народна депутатка - зазначили у САП.

"Після сплати частини коштів, а саме $125 тисяч, які передавались через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО. Також вони надали фотографію додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій", - розповіли у САП.

"Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші", - повідомили також у НАБУ.

"Попри надання неправомірної вигоди фактичної передачі грошових коштів службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції", - зазначається у повідомленні.

Наразі всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України - повідомили у САП.

Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"

НАБУ показало відео у справі.