Справа Скороход: САП і НАБУ викрили нардепку на схемі "продажу" санкцій РНБО за $250 тис. і показали відео, є вручені підозри
Київ • УНН
Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Деталі
"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили народну депутатку України, яка організувала діяльність злочинної групи, ставши "гарантом" угоди про застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться у повідомленні САП.
У межах досудового розслідування, як повідомляється встановлено, що "учасники злочинної групи запропонували підприємцю за $250 тисяч вирішити питання щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки".
Особи переконували, що мають можливість забезпечити прийняття санкційних рішень через посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО. "Гарантом" прийняття такого рішення була народна депутатка
"Після сплати частини коштів, а саме $125 тисяч, які передавались через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО. Також вони надали фотографію додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій", - розповіли у САП.
"Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші", - повідомили також у НАБУ.
"Попри надання неправомірної вигоди фактичної передачі грошових коштів службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції", - зазначається у повідомленні.
Наразі всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України
НАБУ показало відео у справі.