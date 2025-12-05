Справа Скороход: САП і НАБУ викрили нардепку на схемі "продажу" санкцій РНБО за $250 тис. і показали відео, є вручені підозри

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 13726 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 15667 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 21731 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 34994 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 44387 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 38357 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 65140 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34630 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57526 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24754 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 28990 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 15747 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 5792 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 16369 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 12078 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 12132 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 13728 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 29043 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 65141 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 49549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 3658 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 15785 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 23242 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 37162 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 37299 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Дипломатка

Справа Скороход: САП і НАБУ викрили нардепку на схемі "продажу" санкцій РНБО за $250 тис. і показали відео, є вручені підозри

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Справа Скороход: САП і НАБУ викрили нардепку на схемі "продажу" санкцій РНБО за $250 тис. і показали відео, є вручені підозри

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про $250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО і вказали, що повідомлено про підозру всім викритим особам, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили народну депутатку України, яка організувала діяльність злочинної групи, ставши "гарантом" угоди про застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", - ідеться у повідомленні САП.

У межах досудового розслідування, як повідомляється встановлено, що "учасники злочинної групи запропонували підприємцю за $250 тисяч вирішити питання щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки".

Особи переконували, що мають можливість забезпечити прийняття санкційних рішень через посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО. "Гарантом" прийняття такого рішення була народна депутатка

- зазначили у САП.

"Після сплати частини коштів, а саме $125 тисяч, які передавались через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО. Також вони надали фотографію додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій", - розповіли у САП.

"Щоб бути певними, що отримають всю суму, спільники попросили представника товариства написати розписку, мовляв, він позичив у них гроші", - повідомили також у НАБУ.

"Попри надання неправомірної вигоди фактичної передачі грошових коштів службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції", - зазначається у повідомленні.

Наразі всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України

- повідомили у САП.

Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"05.12.25, 10:06 • 2530 переглядiв

НАБУ показало відео у справі.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Санкції
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України