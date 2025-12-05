Дело Скороход: САП и НАБУ разоблачили нардепа на схеме "продажи" санкций СНБО за $250 тыс. и показали видео, есть врученные подозрения
После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа в деле о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Детали
"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины, которая организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" сделки о применении санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении САП.
В рамках досудебного расследования, как сообщается, установлено, что "участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос о применении санкций к компании-конкуренту".
Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат
"После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о займе, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков как подтверждение их действий", - рассказали в САП.
"Чтобы быть уверенными, что получат всю сумму, сообщники попросили представителя общества написать расписку, мол, он занял у них деньги", - сообщили также в НАБУ.
"Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств должностным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях", - отмечается в сообщении.
В настоящее время всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины
