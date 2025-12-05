$42.180.02
Дело Скороход: САП и НАБУ разоблачили нардепа на схеме "продажи" санкций СНБО за $250 тыс. и показали видео, есть врученные подозрения

Киев • УНН

 • 148 просмотра

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа в деле о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Дело Скороход: САП и НАБУ разоблачили нардепа на схеме "продажи" санкций СНБО за $250 тыс. и показали видео, есть врученные подозрения

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о $250 тысячах за решение вопроса о применении санкций СНБО и указали, что сообщено о подозрении всем разоблаченным лицам, пишет УНН.

Детали

"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины, которая организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" сделки о применении санкций СНБО к компании-конкуренту", - говорится в сообщении САП.

В рамках досудебного расследования, как сообщается, установлено, что "участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос о применении санкций к компании-конкуренту".

Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат

- отметили в САП.

"После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о займе, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков как подтверждение их действий", - рассказали в САП.

"Чтобы быть уверенными, что получат всю сумму, сообщники попросили представителя общества написать расписку, мол, он занял у них деньги", - сообщили также в НАБУ.

"Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств должностным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях", - отмечается в сообщении.

В настоящее время всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины

- сообщили в САП.

Депутат Скороход подтвердила обыски НАБУ, САП и СБУ, назвав это "давлением на оппозицию"05.12.25, 10:06 • 2526 просмотров

НАБУ показало видео по делу.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины