​​$250 тисяч за запровадження санкцій РНБО: помічнику нардепа обрали запобіжний захід

​​Помічнику нардепа, якого викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, суд обрав запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави, передає УНН із посиланням на САП.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави до помічника народного депутата, якого спільно з нардепом та ще однією особою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки - йдеться у повідомленні.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

– прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

– не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Додамо

Правоохоронці викрили народну депутатку України Анну Скороход, яка організувала діяльність злочинної групи, ставши "гарантом" угоди про застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

У межах досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної групи запропонували підприємцю за $250 тисяч вирішити питання щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки. Особи переконували, що мають можливість забезпечити прийняття санкційних рішень через посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО. "Гарантом" прийняття такого рішення була народна депутатка.

Після сплати частини коштів, а саме $125 тисяч, які передавались через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО. Також вони надали фотографію додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій.

Попри надання неправомірної вигоди фактичної передачі грошових коштів службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції.

Наразі всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.