250 тысяч долларов за введение санкций СНБО: помощнику нардепа избрана мера пресечения

Помощнику нардепа, разоблаченного на схеме "продажи" санкций СНБО, суд избрал меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога, передает УНН со ссылкой на САП.

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога к помощнику народного депутата, которого совместно с нардепом и еще одним лицом разоблачили на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкурентке. - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

– прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;

– не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

– воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

– носить электронное средство контроля.

Добавим

Правоохранители разоблачили народного депутата Украины Анну Скороход, которая организовала деятельность преступной группы, став "гарантом" сделки о применении санкций СНБО к компании-конкурентке.

В рамках досудебного расследования установлено, что участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос о применении санкций к компании-конкурентке. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат.

После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о займе, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков как подтверждение их действий.

Несмотря на предоставление неправомерной выгоды, фактической передачи денежных средств должностным лицам СНБО не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях.

Сейчас всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.