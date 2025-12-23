$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 8080 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
15:15 • 12754 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 22265 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 19387 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24814 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23 грудня, 10:40 • 15679 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17005 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
23 грудня, 06:30 • 22542 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38144 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
​​$250 тисяч за запровадження санкцій РНБО: суд залишив без змін запобіжний захід спільнику Скороход

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід спільнику народної депутатки Анни Скороход. Його триматимуть під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

​​$250 тисяч за запровадження санкцій РНБО: суд залишив без змін запобіжний захід спільнику Скороход

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС, яким до спільника народного депутата Анни Скороход застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН

23 грудня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення ВАКС від 07.12.2025, яким до спільника народного депутата застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн 

- йдеться в повідомленні. 

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо 

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Помічнику нардепа, якого викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, суд обрав запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Санкції
Обшук
Рада національної безпеки і оборони України
Національне антикорупційне бюро України