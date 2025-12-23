$250 тисяч за запровадження санкцій РНБО: суд залишив без змін запобіжний захід спільнику Скороход
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід спільнику народної депутатки Анни Скороход. Його триматимуть під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС, яким до спільника народного депутата Анни Скороход застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.
23 грудня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін рішення ВАКС від 07.12.2025, яким до спільника народного депутата застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо
Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Помічнику нардепа, якого викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, суд обрав запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави.