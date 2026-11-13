Премьер-министра Венгрии Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилии
Киев • УНН
В прокуратуру Венгрии подали заявления о возможном шантаже и домашнем насилии Мадьяра в отношении Юдит Варги. Обвинения должны проверить.
В отношении премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить возможные факты вымогательства и домашнего насилия в отношении его бывшей супруги и экс-министра юстиции Юдит Варги. Об этом сообщает Magyar Nemzet, пишет УНН.
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Заявление подала бывшая депутат парламента от партии «Фидес» Илона Экош. Она обратилась в Центральную следственную главную прокуратуру после выступления Варги перед парламентской комиссией, расследующей злоупотребления в сфере исполнительного производства.
По версии заявительницы, в январе 2023 года Мадьяр без ведома и согласия жены сделал аудиозапись в их общем жилище. Как утверждается в обращении, с января 2023 года по март 2024 года он использовал эту запись для угроз.
В частности, Мадьяр якобы угрожал обнародовать запись, обратиться в правоохранительные органы, добиться заключения Варги и разрушить её жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на выгодные для него условия в отношении имущества и опеки над детьми.
В заявлении также отмечается, что из-за этих угроз Варга якобы была вынуждена отложить развод или согласиться на невыгодные для себя условия. Заявительница считает, что длительное психологическое давление могло представлять собой домашнее насилие.
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Экош попросила прокуратуру начать расследование, получить аудиозапись за январь 2023 года и другие доказательства, а также проверить обстоятельства её создания, возможные манипуляции с записью и степень нарушения личных прав.
Ранее с заявлением против Мадьяра в Столичную следственную прокуратуру также обратился Иштван Тени-младший. Он просит проверить информацию о возможном шантаже и домашнем насилии, о которых рассказывала Юдит Варга.
По его словам, угрозы с использованием тайно сделанных аудиозаписей, которые якобы продолжались полтора года, могут содержать признаки нескольких уголовных правонарушений.
Тени призвал прокуратуру проверить опубликованную информацию и принять соответствующие процессуальные меры.
В настоящее время речь идёт о заявлениях и обвинениях, которые требуют проверки правоохранительными органами.
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