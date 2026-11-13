Прем’єра Угорщини Мадьяра звинуватили у шантажі та домашньому насильстві

$45.380.0650.340.14
ukenru
15:50 • 11648 перегляди
Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції
15:38 • 13281 перегляди
Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
15:19 • 7660 перегляди
"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф
15:16 • 12957 перегляди
Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
13:33 • 20059 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 17983 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 14794 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 15127 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
13 листопада, 10:41 • 19822 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
13 листопада, 09:18 • 17679 перегляди
За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всю суму застави Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6.4м/с
95%
736мм
Популярнi новини
Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони13 листопада, 10:06 • 6572 перегляди
У кремлі очікують новий раунд мирних переговорів "досить швидко"13 листопада, 10:34 • 5818 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 20908 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 23303 перегляди
Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля14:34 • 11856 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 23444 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 36028 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 38195 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 36139 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 36906 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Роберт Паттінсон
Микола Азаров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Естонія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 21071 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 25789 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 26510 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 26145 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 33470 перегляди
Актуальне
Фільм
The Guardian
Ту-160
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)

Прем’єра Угорщини Мадьяра звинуватили у шантажі та домашньому насильстві

Київ • УНН

 • 650 перегляди

До прокуратури Угорщини подали заяви щодо можливого шантажу й домашнього насильства Мадьяра проти Юдіт Варги. Звинувачення мають перевірити.

Прем’єра Угорщини Мадьяра звинуватили у шантажі та домашньому насильстві

Стосовно прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра подали заяву до прокуратури з проханням перевірити можливі факти здирництва та домашнього насильства щодо його колишньої дружини та екс-міністра юстиції Юдіт Варги. Про це повідомляє Magyar Nemzet, пише УНН.

Деталі

Заяву подала колишня депутатка парламенту від партії "Фідес" Ілона Екеш. Вона звернулася до Центральної слідчої головної прокуратури після виступу Варги перед парламентською комісією, яка розслідує зловживання у сфері виконавчого провадження.

За версією заявниці, у січні 2023 року Мадяр без відома та згоди дружини зробив аудіозапис у їхньому спільному помешканні. Як стверджується у зверненні, із січня 2023-го до березня 2024 року він використовував цей запис для погроз.

Зокрема, Мадяр нібито погрожував оприлюднити запис, звернутися до правоохоронних органів, домогтися ув'язнення Варги та зруйнувати її життя, якщо вона продовжить розлучення або не погодиться на вигідні для нього умови щодо майна та опіки над дітьми.

У заяві також зазначається, що через ці погрози Варга нібито була змушена відкласти розлучення або погодитися на невигідні для себе умови. Заявниця вважає, що тривалий психологічний тиск міг становити домашнє насильство.

Петер Мадяр заявив про можливу зустріч із Зеленським наприкінці листопада13.11.26, 13:19 • 3100 переглядiв

Екеш попросила прокуратуру розпочати розслідування, отримати аудіозапис за січень 2023 року та інші докази й перевірити обставини його створення, можливі маніпуляції із записом і ступінь порушення особистих прав.

Раніше із заявою проти Мадяра до Столичної слідчої прокуратури також звернувся Іштван Тені-молодший. Він просить перевірити інформацію про можливий шантаж і домашнє насильство, про які розповідала Юдіт Варга.

За його словами, погрози з використанням таємно зроблених аудіозаписів, які нібито тривали півтора року, можуть містити ознаки кількох кримінальних правопорушень.

Тені закликав прокуратуру перевірити оприлюднену інформацію та вжити відповідних процесуальних заходів.

Наразі йдеться про заяви та звинувачення, які потребують перевірки правоохоронними органами.

Брата Орбана затримали за незаконне переправлення людей через кордон09.11.26, 13:38 • 12162 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Угорщина