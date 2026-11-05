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The Economist

Венгрия сомневается во вступлении Украины в ЕС до 2030 года, но поддерживает её евроинтеграцию

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но выступает против ускоренной процедуры вступления. Литва считает членство до 2030 года возможным.

Венгрия сомневается во вступлении Украины в ЕС до 2030 года, но поддерживает её евроинтеграцию

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, находящаяся с визитом в Литве, заявила, что не считает реальным вступление Украины в Европейский союз до 2030 года, однако подчеркнула, что Будапешт поддерживает процесс вступления Киева в ЕС. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, на мой взгляд, в этом вопросе мы согласны с Литвой", - сказала министр

Она отметила, что все страны-кандидаты должны соответствовать одним и тем же требованиям, исключив любой ускоренный процесс вступления для Украины.

"Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем никакого ускоренного вступления", – сказала она.

В то же время Орбан отметила, что Украина достигла значительного прогресса в процессе вступления: четыре из шести переговорных направлений уже открыты. Часть этого прогресса она связала с улучшением отношений между Венгрией и Украиной, а также с соглашением о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил больший оптимизм относительно перспектив вступления Украины в ЕС до 2030 года, отметив, что следует установить целевую дату.

"Мы более оптимистично относимся к срокам. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить", – сказал Будрис.

Он отметил, что вступление до 2030 года теоретически возможно, если Украина достаточно быстро проведет необходимые реформы, а ЕС своевременно завершит необходимые этапы этого процесса.

"Мы считаем, что завершить все процессы до 2030 года все еще возможно. Если нам со стороны Европейского союза удастся сделать все достаточно быстро, а Украина проведет реформы, это теоретически возможно", – сказал Будрис.

Венгрия рассматривает замену "Росатома" в проекте расширения АЭС "Пакш" — СМИ21.10.26, 15:37 • 4362 просмотра

Ольга Розгон

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