У рф офіційно підтвердили ураження свого СПГ-танкера у Середземному морі

росія підтвердила ураження російського СПГ-танкера Arctic Metagaz у Середземному морі та звинуватила Україну, про що заявили у мінтрансі рф, пише УНН.

Деталі

Російські відомство заявило, що "3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод держави-члена Євросоюзу Республіки Мальта здійснено атаку на російське судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер прямував із вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ". мінтранс рф виступив зі звинуваченнями у скоєнні цього нібито "з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України".

Екіпаж з 30 громадян росії, як стверджують у мінтрансі рф, не постраждав.

У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором

Як зазначає Reuters, у вівторок джерела в службі морської безпеки повідомили, що танкер для перевезення СПГ Arctic Metagaz під російським прапором загорівся у Середземному морі, тоді як збройні сили Мальти заявили, що екіпаж судна був знайдений у безпеці в рятувальному човні в лівійському пошуково-рятувальному регіоні (SRR).

Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти в понеділок, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

"Одне з джерел, не надавши доказів, повідомило, що судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, а Україну підозрюють у проведенні операції", зазначало Reuters.

Збройні сили Мальти заявили, що отримали повідомлення про лихо щодо судна та знайшли його, не уточнюючи стан судна.

"Під час пошукових робіт тих, хто вижив, було знайдено в лівійському SRR у рятувальному човні. Повідомляється, що весь екіпаж благополучно перебуває на борту рятувального човна", – ідеться у пресрелізі, опублікованому у Facebook.

Російська керуюча компанія судна ТОВ "СМП Техменеджмент", російський виробник ЗПГ "Новатек" та міністерство транспорту росії, як повідомило видання, не відразу відповіли на запити про коментарі.

Служба безпеки України, як вказало Reuters, окремо не відповіла на запит про коментар.