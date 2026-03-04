$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 28271 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 56957 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 47501 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 53433 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 52704 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 30551 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 26946 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25244 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35277 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
У рф офіційно підтвердили ураження свого СПГ-танкера у Середземному морі

Київ • УНН

 • 170 перегляди

росія підтвердила ураження свого СПГ-танкера Arctic Metagaz у Середземному морі, звинувативши Україну. Екіпаж судна, що перебуває під санкціями, не постраждав.

У рф офіційно підтвердили ураження свого СПГ-танкера у Середземному морі

росія підтвердила ураження російського СПГ-танкера Arctic Metagaz у Середземному морі та звинуватила Україну, про що заявили у мінтрансі рф, пише УНН.

Деталі

Російські відомство заявило, що "3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод держави-члена Євросоюзу Республіки Мальта здійснено атаку на російське судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер прямував із вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ". мінтранс рф виступив зі звинуваченнями у скоєнні цього нібито "з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України". 

Екіпаж з 30 громадян росії, як стверджують у мінтрансі рф, не постраждав.

У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором03.03.26, 21:49 • 6720 переглядiв

Як зазначає Reuters, у вівторок джерела в службі морської безпеки повідомили, що танкер для перевезення СПГ Arctic Metagaz під російським прапором загорівся у Середземному морі, тоді як збройні сили Мальти заявили, що екіпаж судна був знайдений у безпеці в рятувальному човні в лівійському пошуково-рятувальному регіоні (SRR).

Судно, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, востаннє повідомляло про своє місцезнаходження біля узбережжя Мальти в понеділок, згідно з даними відстеження суден на платформі MarineTraffic.

"Одне з джерел, не надавши доказів, повідомило, що судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, а Україну підозрюють у проведенні операції", зазначало Reuters.

Збройні сили Мальти заявили, що отримали повідомлення про лихо щодо судна та знайшли його, не уточнюючи стан судна.

"Під час пошукових робіт тих, хто вижив, було знайдено в лівійському SRR у рятувальному човні. Повідомляється, що весь екіпаж благополучно перебуває на борту рятувального човна", – ідеться у пресрелізі, опублікованому у Facebook.

Російська керуюча компанія судна ТОВ "СМП Техменеджмент", російський виробник ЗПГ "Новатек" та міністерство транспорту росії, як повідомило видання, не відразу відповіли на запити про коментарі.

Служба безпеки України, як вказало Reuters, окремо не відповіла на запит про коментар.

Юлія Шрамко

Світ
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Reuters
Лівія
Мальта
Україна