В Ливии нашли тела шестерых мигрантов, их автомобиль сломался в пустыне

Ливийские органы безопасности обнаружили тела как минимум шести мигрантов на юго-востоке страны после того, как их автомобиль сломался в пустыне. Об этом говорится в заявлении Управления безопасности Аль-Вахат, опубликованном во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В управлении сообщили, что тела были найдены в пустынной местности примерно в 200 км к северо-западу от города Джалу.

Ливия стала транзитным маршрутом для мигрантов, спасающихся от конфликтов и нищеты и направляющихся в Европу опасными маршрутами через пустыню и Средиземное море после свержения бывшего лидера Муаммара Каддафи в результате восстания, поддержанного НАТО, в 2011 году.

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