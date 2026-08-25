В Ливии нашли тела шестерых мигрантов, их автомобиль сломался в пустыне
Киев • УНН
Тела по меньшей мере шести мигрантов обнаружили в 200 км от Джалу после поломки их автомобиля в пустыне. Ливия является транзитным путём в Европу.
Ливийские органы безопасности обнаружили тела как минимум шести мигрантов на юго-востоке страны после того, как их автомобиль сломался в пустыне. Об этом говорится в заявлении Управления безопасности Аль-Вахат, опубликованном во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В управлении сообщили, что тела были найдены в пустынной местности примерно в 200 км к северо-западу от города Джалу.
Ливия стала транзитным маршрутом для мигрантов, спасающихся от конфликтов и нищеты и направляющихся в Европу опасными маршрутами через пустыню и Средиземное море после свержения бывшего лидера Муаммара Каддафи в результате восстания, поддержанного НАТО, в 2011 году.
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