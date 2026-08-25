У Лівії знайшли тіла шістьох мігрантів, їх авто зламалось у пустелі
Київ • УНН
Тіла щонайменше шести мігрантів виявили за 200 км від Джалу після поломки їхнього автомобіля в пустелі. Лівія є транзитним шляхом до Європи.
Лівійські органи безпеки виявили тіла щонайменше шести мігрантів на південному сході країни після того, як їхній автомобіль зламався в пустелі. Про це йдеться в заяві Управління безпеки Аль-Вахат, опублікованій у вівторок, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Управління повідомило, що тіла були знайдені в пустельній місцевості приблизно за 200 км на північний захід від міста Джалу.
Лівія стала транзитним маршрутом для мігрантів, які рятуються від конфліктів і злиднів і прямують до Європи небезпечними маршрутами через пустелю та Середземне море після повалення колишнього лідера Муаммара Каддафі в результаті повстання, підтриманого НАТО в 2011 році.
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