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У Лівії знайшли тіла шістьох мігрантів, їх авто зламалось у пустелі

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Тіла щонайменше шести мігрантів виявили за 200 км від Джалу після поломки їхнього автомобіля в пустелі. Лівія є транзитним шляхом до Європи.

У Лівії знайшли тіла шістьох мігрантів, їх авто зламалось у пустелі

Лівійські органи безпеки виявили тіла щонайменше шести мігрантів на південному сході країни після того, як їхній автомобіль зламався в пустелі. Про це йдеться в заяві Управління безпеки Аль-Вахат, опублікованій у вівторок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Управління повідомило, що тіла були знайдені в пустельній місцевості приблизно за 200 км на північний захід від міста Джалу.

Лівія стала транзитним маршрутом для мігрантів, які рятуються від конфліктів і злиднів і прямують до Європи небезпечними маршрутами через пустелю та Середземне море після повалення колишнього лідера Муаммара Каддафі в результаті повстання, підтриманого НАТО в 2011 році.

Біля берегів Тунісу затонуло судно з мігрантами, 11 загиблих23.08.26, 20:24 • 8660 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
НАТО
Лівія
Європа