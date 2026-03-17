Подбитый российский танкер с топливом дрейфует у Италии, судно называют "бомбой замедленного действия"

В Средиземном море между Италией и Мальтой уже несколько дней дрейфует российский топливный танкер "Арктик Метагаз", который получил повреждения после вероятной атаки беспилотников. Морские власти предупредили суда избегать района из-за риска аварии и возможного загрязнения. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

На видео с камер наблюдения видно поврежденное судно, которое накренилось на один бок. В корпусе танкера заметна большая пробоина, а на поверхности моря вокруг него наблюдается пленка, вероятно от топлива.

По данным итальянских властей, танкер перевозит около 900 тонн дизельного топлива и более 60 тысяч тонн сжиженного природного газа.

Судно называют "бомбой замедленного действия"

Итальянские чиновники обеспокоены тем, что изменение направления ветра может приблизить танкер к побережью. Во время специального заседания правительства Италии судно назвали серьезной угрозой.

Это бомба замедленного действия, наполненная газом – заявил представитель итальянского МИД после встречи с премьер-министром Джорджией Мелони.

В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом

Сейчас судно находится примерно в 20 морских милях от итальянского острова Линоза.

Экипаж эвакуировали после атаки

По сообщению российского МИД, танкер был атакован морскими и воздушными беспилотниками 3 марта в международных водах примерно в 168 морских милях от Мальты. После пожара 30 членов экипажа покинули судно, некоторые из них получили ожоги.

Их спасла ливийская береговая охрана и доставила в Бенгази. Россия назвала атаку "актом терроризма" и заявила о "вопиющем нарушении международного права".

Италия и Мальта направили буксиры и специальные суда для борьбы с возможным загрязнением, однако окончательное решение относительно дальнейшей судьбы танкера еще не принято.

В РФ официально подтвердили поражение своего СПГ-танкера в Средиземном море