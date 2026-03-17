Підбитий російський танкер з паливом дрейфує біля Італії, судно називають "бомбою уповільненої дії"
Київ • УНН
Пошкоджене судно Арктик Метагаз із 60 тисячами тонн газу загрожує екологічною катастрофою. Екіпаж евакуйовано після атаки дронів у міжнародних водах.
У Середземному морі між Італією та Мальтою вже кілька днів дрейфує російський паливний танкер "Арктик Метагаз", який зазнав пошкоджень після ймовірної атаки безпілотників. Морська влада попередила судна уникати району через ризик аварії та можливого забруднення. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
На відео з камер спостереження видно пошкоджене судно, яке нахилилося на один бік. У корпусі танкера помітна велика пробоїна, а на поверхні моря навколо нього спостерігається плівка, ймовірно від палива.
За даними італійської влади, танкер перевозить близько 900 тонн дизельного пального та понад 60 тисяч тонн зрідженого природного газу.
Судно називають "бомбою уповільненої дії"
Італійські чиновники занепокоєні тим, що зміна напрямку вітру може наблизити танкер до узбережжя. Під час спеціального засідання уряду Італії судно назвали серйозною загрозою.
Це бомба уповільненої дії, наповнена газом
Наразі судно перебуває приблизно за 20 морських миль від італійського острова Ліноза.
Екіпаж евакуювали після атаки
За повідомленням російського МЗС, танкер було атаковано морськими та повітряними безпілотниками 3 березня у міжнародних водах приблизно за 168 морських миль від Мальти. Після пожежі 30 членів екіпажу покинули судно, деякі з них отримали опіки.
Їх врятувала лівійська берегова охорона та доставила до Бенгазі. росія назвала атаку "актом тероризму" та заявила про "кричуще порушення міжнародного права".
Італія та Мальта направили буксири й спеціальні судна для боротьби з можливим забрудненням, однак остаточне рішення щодо подальшої долі танкера ще не ухвалене.
