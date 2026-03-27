$43.880.0150.610.24
Западные армии не готовы к современной войне на истощение из-за дронов - Коваленко

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил о неготовности Запада к войне дронов. Дешевые технологии РФ и Ирана нивелируют преимущество дорогого оружия и играют на истощение.

Западные армии не готовы к современной войне на истощение из-за дронов - Коваленко

Армии западных государств не готовы к современным способам ведения войны. Нынешняя российско-украинская война, а также боевые действия на Ближнем Востоке не похожи на предыдущие войны в Ливии, Афганистане или Ираке. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, применение дронов сделало войну дорогостоящим и смертоносным оружием не такой успешной с точки зрения сроков.

Дешевые дроны способны затягивать боевые действия и расходы, автократии пытаются выбирать путь игры на истощение дорогих вооружений, и за счет этого мечтают о победе в войне. Потому что победа для них - это сохранение режима, а не качество жизни граждан. Более того, автократии готовы нести большие человеческие потери, а вот западные страны - нет

- говорится в сообщении.

Начальник ЦПД добавил: использование иранскими прокси-формированиями и, не исключено, Корпусом стражей исламской революции FPV-дронов, является серьезным предупреждением, как и помощь россии в этом.

Потому что здесь речь о попытке увеличить человеческие потери в боях с США и Израилем и ставка именно на это. Иран и россия играют на истощение. С 2022 года постоянно говорилось, что современная война - это не армии времен Холодной войны. К сожалению, Запад не слышал и делал ставку исключительно на технологическое превосходство. Тогда как сейчас нужен инструмент против истощения ресурсов

- резюмировал Коваленко.

Евгений Устименко

