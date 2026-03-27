Західні армії не готові до сучасної війни на виснаження через дрони - Коваленко
Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив про неготовність Заходу до війни дронів. Дешеві технології рф та Ірану нівелюють перевагу дорогої зброї та грають на виснаження.
Армії західних держав не готові до сучасних способів ведення війни. Нинішня російсько-українська війна, а також бойові дії на Близькому Сході не схожі на попередні війни в Лівії, Афганістані чи Іраку. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Як зазначив Коваленко, застосування дронів зробило війну дороговартісною і смертоносною зброєю не такою успішною з точки зору термінів.
Дешеві дрони здатні затягувати бойові дії та витрати, автократії намагаються обирати шлях гри на виснаження дорогих озброєнь, і за рахунок цього мріють про перемогу у війні. Бо перемога для них - це збереження режиму, а не якість життя громадян. Більше того, автократії готові нести великі людські втрати, а от західні країни - ні
Начальник ЦПД додав: використання іранськими проксі-формуваннями та, не виключено, Корпусом вартових ісламської революції FPV - дронів, є серйозним попередженням, як і допомога росії в цьому.
Бо тут мова про спробу збільшити людські втрати у боях з США та Ізраїлем і ставка саме на це. Іран та росія грають на виснаження. З 2022 року постійно говорилося, що сучасна війна - це не армії часів Холодної війни. На жаль, Захід не чув і робив ставку виключно на технологічну перевагу. Тоді як зараз потрібен інструмент проти виснаження ресурсів
