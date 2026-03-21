Ливия наняла компанию для устранения угрозы от российского танкера, дрейфующего к побережью
Киев • УНН
Ливийская NOC привлекла итальянскую Eni для буксировки судна Arctic Metagaz. Танкер без экипажа представляет угрозу масштабной экологической катастрофы.
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила в субботу, что заключила контракт со специализированной компанией на обслуживание поврежденного российского танкера, перевозящего СПГ и дрейфующего к ливийскому побережью. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По сообщению NOC, танкер Arctic Metagaz будет отбуксирован в ливийский порт, а нефтяные объекты страны не находятся под угрозой загрязнения.
Италия, Франция, Испания и еще шесть южных членов ЕС на прошлой неделе обратились в Европейскую комиссию, предупреждая, что танкер представляет "неминуемую и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы".
NOC отметила, что экологическая угроза "может контролироваться в очень большой степени" и что создан аварийный центр для координации операций с соответствующими органами власти.
Дополнение
Судно, перевозящее СПГ из арктического порта Мурманск, оставалось без экипажа с начала марта, когда Министерство транспорта России сообщило, что его поразили украинские морские дроны.
Танкер остался без контроля после повреждений у побережья Ливии в последние дни и постепенно двигался к берегу под действием ветра и волн, сообщила NOC, добавив, что аварийный контракт был заключен через компанию Mellitah Oil and Gas в сотрудничестве с итальянской Eni (ENI.MI).
Итальянский чиновник в пятницу сообщил, что танкер, по оценкам, перевозит 450 метрических тонн тяжелой нефти и 250 тонн дизельного топлива в качестве запасов топлива, а также "неопределенное" количество СПГ, которое могло частично регазифицироваться и рассеяться.
Германия усилила контроль за «теневым флотом» РФ в Северном и Балтийском морях11.03.26, 15:57 • 3445 просмотров