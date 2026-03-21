Лівія найняла компанію для усунення загрози від російського танкера, що дрейфує до узбережжя
Лівійська NOC залучила італійську Eni для буксирування судна Arctic Metagaz. Танкер без екіпажу становить загрозу масштабної екологічної катастрофи.
Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) повідомила у суботу, що уклала контракт із спеціалізованою компанією для обслуговування пошкодженого російського танкера, який перевозить СПГ і дрейфує до лівійського узбережжя. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
За повідомленням NOC, танкер Arctic Metagaz буде відбуксований до лівійського порту, а нафтові об’єкти країни не знаходяться під загрозою забруднення.
Італія, Франція, Іспанія та ще шість південних членів ЄС минулого тижня звернулися до Європейської комісії, попереджаючи, що танкер становить "неминучу та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи".
NOC зазначила, що екологічну загрозу "можна контролювати у дуже великій мірі" і що створено аварійний центр для координації операцій із відповідними органами влади.
Судно, яке перевозить СПГ з арктичного порту мурманськ, залишалося без екіпажу з початку березня, коли Міністерство транспорту росії повідомило, що його вразили українські морські дрони.
Танкер залишився поза контролем після пошкоджень біля узбережжя Лівії в останні дні й поступово рухався до берега під дією вітру та хвиль, повідомила NOC, додавши, що аварійний контракт було укладено через компанію Mellitah Oil and Gas у співпраці з італійською Eni (ENI.MI).
Італійський чиновник у п’ятницю повідомив, що танкер, за оцінками, перевозить 450 метричних тонн важкої нафти та 250 тонн дизельного пального як запаси палива, а також "невизначену" кількість СПГ, яка могла частково регазифікуватися та розсіятися.
