Через Ормузский пролив проходит почти 9 млн баррелей нефти в сутки
Киев • УНН
Средний объем нефти, проходящей через Ормузский пролив, вырос до 9 млн баррелей в сутки. В воскресенье из Персидского залива вывезли более 20 млн баррелей, что превышает уровень до конфликта.
Средний объём нефти, проходящей через Ормузский пролив, вырос почти до 9 млн баррелей в сутки на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет УНН.
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По словам Райта, общий экспорт нефти с Ближнего Востока, включая поставки по трубопроводам и через новые экспортные мощности, в среднем составляет около 15 млн баррелей в сутки.
В то же время в воскресенье из региона Персидского залива вывезли более 20 млн баррелей нефти. По словам американского министра, этот показатель превышает средний уровень, наблюдавшийся до начала конфликта между США и Ираном.
Американские чиновники предупреждают о росте цен на нефть и бензин из-за закрытия Ормузского пролива11.08.26, 20:02 • 3036 просмотров