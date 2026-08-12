Судоходство в Ормузском проливе сократилось до недельного минимума
Киев • УНН
Во вторник в Ормузском проливе наблюдалось лишь восемь судов, что является недельным минимумом. Судовладельцы избегают водного пути из-за продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.
Количество судов, замеченных в Ормузском проливе, во вторник упало до недельного минимума — восьми, свидетельствуют судоходные данные на фоне того, что судовладельцы избегали ключевого водного пути на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Соединённые Штаты и связанные с Ираном йеменские хуситы сообщили об отдельных атаках на фоне того, как перспективы завершения войны с Ираном, похоже, становились всё более мрачными, а Тегеран заявил, что пролив останется закрытым, если Вашингтон не примет его условия, пишет издание.
Количество судов во вторник — восемь — упало ниже 10-дневного среднего показателя, составляющего около 12, что является самым низким суточным показателем с 5 августа, свидетельствуют данные Kpler. Из пролива вышло лишь одно судно — угольный танкер, тогда как остальные всё ещё продолжали путь.
Все семь вошедших судов проследовали по иранскому маршруту.
Отдельные данные LSEG показали 11 транзитов во вторник по сравнению с 14 днём ранее.
До закрытия Ираном водного пути после начала американо-израильских атак 28 февраля через пролив обычно проходило около 130–140 судов.
Данные Kpler показали, что количество судов, пересёкших во вторник пролив Баб-эль-Мандеб в южной части Красного моря, составило 30, превысив средний 10-дневный показатель в 25 судов.
Через Ормузский пролив проходит почти 9 млн баррелей нефти в сутки12.08.26, 02:37 • 3100 просмотров