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Произошло более 210 боевых столкновений, противник запустил 6,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

С начала суток на фронте произошло 213 боевых столкновений. Россияне выпустили 9 ракет, 6347 дронов и 211 управляемых авиабомб.

Произошло более 210 боевых столкновений, противник запустил 6,3 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 213 боевых столкновений. Враг запустил 6,3 тыс. дронов и сбросил 211 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил девять ракет, совершил 66 авиационных ударов с применением 211 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6 347 дронов-камикадзе и осуществил 2 114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боестолкновения, враг осуществил 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Артельное и в направлении населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Хатнее. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошли две атаки врага в районе Петропавловки и в направлении Новоплатоновки. 

Двадцать семь попыток захватчиков продвинуться вперед отражали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямполь и в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Диброва и Озерное. Семь боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Резниковки и в направлении Рай-Александровки. 

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили три атаки в районе Никифоровки и в направлении Юрковки. 

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка и в направлении населенных пунктов Долгая Балка и Николаевка. Два боестолкновения продолжаются.

Девятнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов, 20 - ранены; уничтожены одна артиллерийская система, склад горюче-смазочных материалов, 25 укрытий личного состава противника и три пункта управления БпЛА. Повреждены три артиллерийские системы, шесть единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, 13 пунктов управления БпЛА и 120 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 390 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил три атаки в направлении Даниловки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 17 вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Гуляйпольское, Ровное и Цветковое. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отражали две попытки противника продвинуться вперед в направлении Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли 1130 солдат и 1642 БПЛА09.08.26, 07:47 • 5152 просмотра

Антонина Туманова

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