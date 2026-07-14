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Противник совершил более 80 атак на фронте, наиболее активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 710 просмотра

С начала суток российские войска совершили 84 атаки на позиции Сил обороны. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Славянском и Покровском направлениях.

Противник совершил более 80 атак на фронте, наиболее активно действует на Славянском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 84 раза атаковал позиции Сил обороны, наиболее активно враг действует на Славянском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Лужки, Ходино и Пустогород. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Толстодубово 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. В то же время оккупанты совершили 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано четыре штурмовых действия захватчиков в районах Казачьей Лопани и Лимана, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед в районах Подолов и Шийковки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении зафиксировано десять попыток захватчиков продвинуться в районах Дробышево, Лимана, Дибровы и Озерного, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты двадцать раз пытались потеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку противника в районе Юровки.

На Константиновском направлении захватчики десять раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Степановки и Русиного Яра, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано семнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Дорожного, Нового Шахового, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлиного и Удачного, два боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении зафиксировано четыре штурма оккупантов в районах Вороного и Новониколаевки, один бой продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах Новоселовки, Доброполья, Воздвижевки, Горок, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не происходит.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла 1120 военных и 46 артсистем – Генштаб ВСУ14.07.26, 07:03 • 3808 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Славянск
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск