WBC санкционировала бой Усика против Кабайела

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабайела, иначе рискует остаться без пояса. Об этом Сулейман заявил в интервью Sky Sports, передает УНН.

Решение WBC было очень четким. Мы приняли заявку Усика на добровольную защиту титула, которая уже состоялась. Теперь обязательным поединком является бой Усика против временного чемпиона Кабайела - сказал Сулейман.

Издание отмечает, что Усик является действующим объединенным чемпионом WBC, WBA Super и IBF в тяжелом весе, но рискует потерять один из этих трех титулов, если бой с Кабайелом не состоится.

Дополнение

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном обратился к фанам, заявив, что "только мертвый не сказал, что Акела промахнулся".

После поединка Усик - Верховен, Кабайел вышел на ринг. Кабайел – претендент на титул WBC Александра. Кабайел предложил Усику бой, который Агит, по его словам, ждет давно.

Саудовский организатор боя Турки Аль-Шейх призвал к реваншу между Усиком и Верховеном.

Это выбор Усика. Сейчас не время. Кабайел - претендент, но Рико заслуживает реванша. Мы хотим видеть бой с Кабайелом, а затем реванш против Верховена в Нидерландах - сказал Турки.

Усик в ответ на предложения заявил, что готов драться с обоими.

Окей, без проблем. Брат, я готов. Я могу боксировать с ними обоими, без проблем - сказал Усик.

Вчера Кабайел выложил видео в Instagram, в котором призвал "push the horses".

Я молчал уже достаточно долго. Теперь пришло время ускорить темп (push the horses - отсылка к словам Усика). WBC хочет увидеть этот бой. Болельщики тоже этого хотят. А ты согласился на него на ринге. Так что, Усик: давай сделаем это. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению занять твое место - подписал видео Кабайел.

На видео немец смотрит встречу Усик - Верховен в Гизе. После этого Кабайел смотрит на фото, на котором изображен он и Усик, а затем берет телефон и звонит Усику, но слышит, что абонент находится вне зоны.

Зараз, на жаль, відсутній зв’язок з вашим абонентом - звучит на украинском.

В видео Кабайел разговаривает со своим тренером, промоутером Фрэнком Уорреном и менеджером Спенсером Брауном. Они все обещают, что поединок против Усика будет организован.

Также в видео Кабайел показал момент с пробежки, где на стене виден флаг Украины с надписью "Stop War", а сам боксер, надевая наушники, включает песню группы Мюсли UA - Don’t Push the Horses.

Именно эту фразу Усик сказал перед поединком с Дюбуа.

В конце видео Кабайел "работает" по мешку с фото лица украинца, а затем его тренировку прерывает телефонный звонок от Сулеймана, на что немец говорит: "Эй, Маурисио, я готов. Сколько еще мне ждать Усика?".

Видео завершается возвращением к первой сцене: Агит сидит на диване, смотрит на фото в планшете и говорит на немецком: "Ты обещал мне. Усик, выходи".

"Я знаю, что Украину сейчас бомбят": Усик после победы над Верховеном выступил с заявлением