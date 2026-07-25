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Усик заявил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Александр Усик опроверг слухи о политической карьере, заявив, что не будет участвовать в президентских выборах. Боксер отметил, что, несмотря на поддержку 6% украинцев, он не планирует выдвигать свою кандидатуру.

Усик заявил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не намерен участвовать в президентских выборах в Украине, несмотря на высокий уровень общественной поддержки. Об этом он сказал пресс-службе футбольного клуба "Полесье", сообщает УНН.

Детали

Усик прокомментировал результаты опросов, согласно которым его готовы поддержать около 6% украинцев.

Если бы у меня была такая мысль, то я думаю, что за меня бы больше проголосовали, но я не буду баллотироваться в президенты Украины

- заявил Усик.

Таким образом боксер опроверг предположения о возможном начале политической карьеры и подчеркнул, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Усик может провести свой прощальный бой в США против Уайлдера03.07.26, 19:53 • 3603 просмотра

Андрей Тимощенков

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Александр Усик