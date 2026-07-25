Усик заявил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины
Киев • УНН
Александр Усик опроверг слухи о политической карьере, заявив, что не будет участвовать в президентских выборах. Боксер отметил, что, несмотря на поддержку 6% украинцев, он не планирует выдвигать свою кандидатуру.
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не намерен участвовать в президентских выборах в Украине, несмотря на высокий уровень общественной поддержки. Об этом он сказал пресс-службе футбольного клуба "Полесье", сообщает УНН.
Детали
Усик прокомментировал результаты опросов, согласно которым его готовы поддержать около 6% украинцев.
Если бы у меня была такая мысль, то я думаю, что за меня бы больше проголосовали, но я не буду баллотироваться в президенты Украины
Таким образом боксер опроверг предположения о возможном начале политической карьеры и подчеркнул, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
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