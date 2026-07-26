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Джошуа нокаутировал Пренгу, а украинец Хижняк досрочно победил во втором профессиональном бою

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Энтони Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу, хотя побывал в нокдауне. Украинец Александр Хижняк во втором раунде нокаутировал непобежденного француза Ленни Патрача.

Джошуа нокаутировал Пренгу, а украинец Хижняк досрочно победил во втором профессиональном бою

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над албанцем Кристианом Пренгой, а в андеркарде вечера бокса украинец Александр Хижняк также завершил свой поединок досрочно. Об этом сообщает BBC Sport, пишет УНН.

Детали

Джошуа оказался в сложном положении уже в начале первого раунда, когда Пренга отправил его в нокдаун после комбинации ударов. Впрочем, британец сумел переломить ход боя и нокаутировал соперника.

После поединка Джошуа поблагодарил свою команду, соперника и болельщиков, а также заявил, что его невозможно остановить.

Знаете, чему я научился? Меня не остановить. Меня не остановят и меня не отбросят. Мы здесь и мы идем. Поверьте мне

– сказал Джошуа.

Хижняк нокаутировал непобежденного француза

В андеркарде вечера свой второй бой на профессиональном ринге провел олимпийский чемпион Александр Хижняк. Его соперником стал непобежденный француз Ленни Патрач (8-0-1, 5 КО).

Украинец доминировал на ринге и завершил поединок досрочно уже во втором раунде. Сначала Хижняк отправил француза в нокдаун, а через несколько секунд повторной атакой оформил нокаут, после чего рефери остановил бой.

Для Хижняка эта победа стала второй на профессиональном ринге и первой, одержанной за пределами Украины.

Бой Джошуа с Фьюри может состояться в ближайшее время

После победы Джошуа промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри уже "подписан". По его словам, новости об организации боя могут появиться в ближайшие дни или недели.

Своим мнением о потенциальном британском противостоянии также поделился чемпион мира Александр Усик, который дважды побеждал и Джошуа, и Фьюри.

Эй Джей – это скорее боксер класса. Он хорошо владеет школьным боксом и является олимпийским чемпионом. Тайсон также хорошо владеет школьным боксом, но это как уличный бокс. Тайсон очень безумный, психология не имеет значения – он просто безумный. Это шоу, но я знаю, что это как план

– сказал Усик.

Усик заявил, что не планирует баллотироваться в президенты Украины25.07.26, 17:25 • 4452 просмотра

Степан Гафтко

Спорт
Тайсон Фьюри
Александр Усик