Усик показал скилл в игре Counter-Strike

Украинский боксер Александр Усик, победивший в поединке кикбоксера Рико Верховена, показал свой отдых за игрой Counter-Strike 2. Соответствующее видео Усик опубликовал в Telegram, передает УНН.

Просто расслабляюсь - подписал видео Усик.

На видео игрок под ником UNDISPUTED, под которым, вероятно, играет Усик, делает последний "килл" на карте Dust II, играя за террористов, после чего камера переводится на Усика, который играет за ноутбуком.

Отметим, в 2024 году Александр Усик стал персонажем популярной боксерской видеоигры "Undisputed".

Я горжусь быть частью первой большой боксерской игры за более чем 10 лет. Undisputed Standard Edition сейчас доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam - говорил Усик в Instagram

Также стоит отметить, что в июле 2025 года Усик перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в перерывах между тренировками играл в CS2 вместе с известными киберспортсменами.

Сам Усик в одном из своих интервью заявлял, что "ему нравится играть за террористов".

В комментариях под постом нашлось много ценителей Counter-Strike. В частности, поклонники предлагают Усику "выйти раз на раз", "зайти в пати", а также называют боксера легендой.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабайела, иначе рискует остаться без пояса.