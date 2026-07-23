"Полесье" сыграло вничью с "Копенгагеном" в Лиге конференций
Киев • УНН
Житомирское "Полесье" сыграло результативную ничью 3:3 с "Копенгагеном" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Ответный матч состоится 30 июля.
Житомирское "Полесье" сыграло в результативную ничью (3:3) против "Копенгагена" в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, передает УНН.
Детали
"Полесье" пропустило уже на 4-й минуте — после ошибки в центре поля мяч отскочил к Роберту, который из-за пределов штрафной пробил точно в "девятку" Георгия Бущана.
Житомиряне сравняли счет уже через 2 минуты — Александр Назаренко в штрафной скинул в штрафной на Игоря Краснопира, который головой отправил мяч в ворота — 1:1.
На 36-й минуте Олег Федор, после перехвата Александра Андриевского, вывел "волков" вперед — 2:1.
В начале второго тайма "Копенгаген" сравнял счет — Мохамед Эльюнусси протянул мяч, отдал на Роберта, который вошел в штрафную и пробил Бущана — 2:2.
На 83-й минуте "Копенгаген" вышел вперед — Мадсен точным ударом в угол вывел свою команду вперед.
Уже на 88-й минуте Александр Филиппов, вышедший на замену, замкнул подачу с фланга — 3:3.
Отметим, что на трибунах вместе с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем присутствовал украинский боксер Александр Усик, который является первым вице-президентом клуба.
Ответный матч состоится 30 июля.
"Динамо" потерпело поражение от ПАОКа в квалификации Лиги Европы23.07.26, 22:25 • 1480 просмотров