"Динамо" потерпело поражение от ПАОКа в квалификации Лиги Европы
Киев • УНН
Киевское Динамо уступило греческому ПАОКу со счётом 3:2 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Греческие болельщики провоцировали украинцев, вывесив флаг России.
Киевское "Динамо" терпит поражение от греческого ПАОКа в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает УНН.
Детали
"Динамо" довольно быстро открыло счет — Владимир Бражко дальним ударом вывел киевлян вперед.
Уже через 10 минут Яннис Константелиас сравнял счет, а Христос Зафейрис под занавес первого тайма вывел ПАОК вперед.
В начале второго тайма Батист Сантамария довел счет до 3:1.
На 77-й минуте Джастин Лонвейк, вышедший на замену, сократил отставание — 3:2.
Под конец матча "Динамо" могло сравнять счет, но Матвей Пономаренко попал в штангу. В итоге матч завершился поражением "бело-синих" — 3:2.
Кроме того, греческие болельщики под конец матча начали провоцировать украинских болельщиков. В частности, на домашней трибуне появился флаг россии.
Ответный матч состоится 30 июля.
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