Когда планируется встреча с Трампом и будет ли принято решение об участии путина в саммите G20 — в кремле ответили
Киев • УНН
Встречу Дональда Трампа и владимира путина планируют после пленарного заседания саммита АТЭС. москва ожидает содержательного разговора лидеров.
Двусторонняя встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Что еще сообщил помощник российского диктатора:
- москва рассчитывает на содержательный разговор между путиным и Трампом;
- переговоры путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне были полезны для двух стран;
- лидеры россии и Китая затрагивали тему переговорного процесса в Абу-Даби;
- беседа путина и Си Цзиньпина прошла в дружественной обстановке;
- решение об участии путина в саммите G20 в Майами вряд ли будет принято сегодня или завтра.
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Напомним
Президент США Дональд Трамп планирует отдельно встретиться с главой кремля владимиром путиным в четверг, 19 ноября, в Китае, в дополнение к уже запланированной их трехсторонней встрече с главой Китая Си Цзиньпином.