Дональд Трамп и владимир путин. Фото: Bloomberg

Двусторонняя встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Что еще сообщил помощник российского диктатора:

москва рассчитывает на содержательный разговор между путиным и Трампом;

переговоры путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне были полезны для двух стран;

лидеры россии и Китая затрагивали тему переговорного процесса в Абу-Даби;

беседа путина и Си Цзиньпина прошла в дружественной обстановке;

решение об участии путина в саммите G20 в Майами вряд ли будет принято сегодня или завтра.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп планирует отдельно встретиться с главой кремля владимиром путиным в четверг, 19 ноября, в Китае, в дополнение к уже запланированной их трехсторонней встрече с главой Китая Си Цзиньпином.