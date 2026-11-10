На оккупированных территориях родителей украинских школьников задерживают и пытают за отказ детей петь гимн рф - Лубинец

Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

На временно оккупированных территориях Украины российские власти задерживают и пытают родителей школьников, которые отказываются петь гимн рф. Об этом 10 ноября заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления третьего специального доклада о нарушениях прав украинских детей на временно оккупированных территориях, передает УНН.

Детали

В отдельных случаях против членов семей возбуждают уголовные дела, а преследованиям подвергаются даже несовершеннолетние.

По словам омбудсмена, российские оккупационные администрации создали систему тотального принуждения, которая предусматривает психологическое давление, угрозы, унижение человеческого достоинства и физическое насилие. Такие практики используют для запугивания местного населения, подавления сопротивления и принуждения украинцев быть лояльными к оккупационной власти.

В частности, преследования могут начаться из-за отказа ребенка выполнять навязанные российскими властями правила.

Нами зафиксировано, например, что за отказ петь российский гимн автоматически задерживают родителей. Сначала с ними проводят так называемые беседы. Часто эти беседы сопровождаются применением пыток - сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в особо тяжких случаях против членов семей возбуждают уголовные дела. При этом задерживают как родителей, так и самих детей.

По его словам, украинская сторона уже располагает верифицированными данными об уголовном преследовании несовершеннолетних, которые открыто демонстрировали нелояльность к российской оккупационной власти.

Лубинец подчеркнул, что репрессии против украинских детей и их семей являются частью системной политики рф, направленной на подавление украинской идентичности, установление полного контроля над населением оккупированных территорий и навязывание российской идеологии.

Напомним

10 ноября Дмитрий Лубинец обнародовал шокирующие данные о преступлениях рф против украинских детей.