На окупованих територіях батьків українських школярів затримують і катують за відмову дітей співати гімн рф - Лубінець

$45.410.0950.820.17
ukenru
Ексклюзив
13:43 • 852 перегляди
росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 
13:24 • 6998 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo
13:16 • 6438 перегляди
Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС
13:00 • 10559 перегляди
Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада
11:34 • 13500 перегляди
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:33 • 23229 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників
09:54 • 28379 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше
08:42 • 35963 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії
10 листопада, 07:41 • 38699 перегляди
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі
10 листопада, 07:29 • 30753 перегляди
США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Трамп ухилився від відповіді на запитання про путіна та його ігнорування американських ультиматумівVideo10 листопада, 03:55 • 16679 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 50413 перегляди
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 40602 перегляди
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі10 листопада, 06:40 • 36869 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 29781 перегляди
Публікації
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo13:24 • 6938 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 12:43 • 8492 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 30107 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Ексклюзив
10 листопада, 06:20 • 54058 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 67362 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 40963 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 50757 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 51876 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 49679 перегляди
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 38733 перегляди
Актуальне
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Серіали
Фільм
Золото

На окупованих територіях батьків українських школярів затримують і катують за відмову дітей співати гімн рф - Лубінець

Київ • УНН

 • 656 перегляди

На окупованих територіях батьків і дітей переслідують за нелояльність до рф. Омбудсмен заявив про затримання, тортури та кримінальні справи.

На окупованих територіях батьків українських школярів затримують і катують за відмову дітей співати гімн рф - Лубінець
Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

На тимчасово окупованих територіях України російська влада затримує та катує батьків школярів, які відмовляються співати гімн рф. Про це 10 листопада заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення третьої спеціальної доповіді щодо порушень прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.

Деталі

В окремих випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження, а переслідувань зазнають навіть неповнолітні.

За словами омбудсмена, російські окупаційні адміністрації створили систему тотального примусу, яка передбачає психологічний тиск, погрози, приниження людської гідності та фізичне насильство. Такі практики використовують для залякування місцевого населення, придушення спротиву та примушування українців бути лояльними до окупаційної влади.

Зокрема, переслідування можуть розпочатися через відмову дитини виконувати нав'язані російською владою правила.

Нами зафіксовано, наприклад, що за відмову співати російський гімн автоматично затримуються батьки. Спочатку з ними проводяться так названі бесіди. Часто ці бесіди супроводжуються застосуванням тортур

 - повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що в особливо тяжких випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження. При цьому затримують як батьків, так і самих дітей.

За його словами, українська сторона вже має верифіковані дані про кримінальне переслідування неповнолітніх, які відкрито демонстрували нелояльність до російської окупаційної влади.

Лубінець підкреслив, що репресії проти українських дітей та їхніх родин є частиною системної політики рф, спрямованої на придушення української ідентичності, встановлення повного контролю над населенням окупованих територій та нав'язування російської ідеології.

Нагадаємо

10 листопада Дмитро Лубінець оприлюднив шокуючі дані про злочини рф проти українських дітей.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Школа
російська пропаганда
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна