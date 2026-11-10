На окупованих територіях батьків українських школярів затримують і катують за відмову дітей співати гімн рф - Лубінець

Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

На тимчасово окупованих територіях України російська влада затримує та катує батьків школярів, які відмовляються співати гімн рф. Про це 10 листопада заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення третьої спеціальної доповіді щодо порушень прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.

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В окремих випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження, а переслідувань зазнають навіть неповнолітні.

За словами омбудсмена, російські окупаційні адміністрації створили систему тотального примусу, яка передбачає психологічний тиск, погрози, приниження людської гідності та фізичне насильство. Такі практики використовують для залякування місцевого населення, придушення спротиву та примушування українців бути лояльними до окупаційної влади.

Зокрема, переслідування можуть розпочатися через відмову дитини виконувати нав'язані російською владою правила.

Нами зафіксовано, наприклад, що за відмову співати російський гімн автоматично затримуються батьки. Спочатку з ними проводяться так названі бесіди. Часто ці бесіди супроводжуються застосуванням тортур - повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що в особливо тяжких випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження. При цьому затримують як батьків, так і самих дітей.

За його словами, українська сторона вже має верифіковані дані про кримінальне переслідування неповнолітніх, які відкрито демонстрували нелояльність до російської окупаційної влади.

Лубінець підкреслив, що репресії проти українських дітей та їхніх родин є частиною системної політики рф, спрямованої на придушення української ідентичності, встановлення повного контролю над населенням окупованих територій та нав'язування російської ідеології.

Нагадаємо

10 листопада Дмитро Лубінець оприлюднив шокуючі дані про злочини рф проти українських дітей.