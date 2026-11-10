Рада разрешила привлекать иностранных экспертов для ДНК-идентификации тел

Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит привлекать международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз неопознанных тел и останков погибших во время войны, передает УНН.

Детали

Законопроект №14095 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно оптимизации процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) во время действия военного положения" во втором чтении и в целом поддержали 278 депутатов.

Рада также 273 голосами поддержала поручение председателю ВР безотлагательно подписать документ и направить его на подпись Президенту.

Согласно законопроекту, на период военного положения и в течение трех лет после его завершения предусматривается возможность привлечения международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз у близких родственников лиц, пропавших без вести, а также у неопознанных трупов людей, их останков и частей тела человека, сведения об обнаружении которых внесены в Единый реестр досудебных расследований или отражены в постановлении о начале досудебного расследования.

В настоящее время украинское законодательство позволяет привлекать иностранных экспертов только в рамках международного сотрудничества во время расследования отдельных категорий уголовных производств.

Документ также позволит использовать цифровые копии отпечатков пальцев для установления личностей. Это должно обеспечить оперативность процессов розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним

Правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных команд, которые занимаются идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины.