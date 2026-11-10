Рада разрешила привлекать иностранных экспертов для ДНК-идентификации тел

$45.410.0950.820.17
ukenru
14:16 • 2268 просмотра
Офисы антибаллистического проекта Freyja могут открыть в Дании и Норвегии — Зеленский
14:05 • 3542 просмотра
Сибига в Париже встретится с главой МИД Южной Кореи для нормализации отношений — источник
Эксклюзив
13:43 • 6626 просмотра
россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник 
13:24 • 12162 просмотра
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo
13:16 • 9480 просмотра
Фицо обвинил Мерца в "шантажe" — при чём здесь Украина и бюджет ЕС
13:00 • 13146 просмотра
Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершилися и возобновятся 11 ноября
11:34 • 15129 просмотра
США видят "реальный шанс" на прогресс в мирном урегулировании с началом переговоров в Абу-Даби - СМИ
10:33 • 24542 просмотра
Зеленский рассчитывает на результативные переговоры в Абу-Даби - ожидает брифинга от переговорщиков
09:54 • 29467 просмотра
Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего
08:42 • 36893 просмотра
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros10 ноября, 05:06 • 54218 просмотра
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит10 ноября, 05:53 • 44543 просмотра
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби10 ноября, 06:40 • 38924 просмотра
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 09:50 • 34134 просмотра
Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби - упомянули о структуре безопасности после войны10:07 • 18299 просмотра
публикации
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo13:24 • 12168 просмотра
Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования12:43 • 11747 просмотра
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 09:50 • 34185 просмотра
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
Эксклюзив
10 ноября, 06:20 • 56494 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 69989 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит10 ноября, 05:53 • 44589 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros10 ноября, 05:06 • 54263 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo10 ноября, 03:05 • 53609 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи10 ноября, 02:05 • 51179 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги10 ноября, 01:05 • 40085 просмотра
Актуальное
Отопление
Золото
Audi Q5
Тесла Модель Y
9К720 Искандер

Рада разрешила привлекать иностранных экспертов для ДНК-идентификации тел

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Депутаты поддержали законопроект №14095 в целом 278 голосами. Документ позволяет привлекать международных специалистов и цифровые отпечатки пальцев.

Рада разрешила привлекать иностранных экспертов для ДНК-идентификации тел

Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит привлекать международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз неопознанных тел и останков погибших во время войны, передает УНН.

Детали 

Законопроект №14095 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно оптимизации процессов розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) во время действия военного положения" во втором чтении и в целом поддержали 278 депутатов. 

Рада также 273 голосами поддержала поручение председателю ВР безотлагательно подписать документ и направить его на подпись Президенту. 

Согласно законопроекту, на период военного положения и в течение трех лет после его завершения предусматривается возможность привлечения международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз у близких родственников лиц, пропавших без вести, а также у неопознанных трупов людей, их останков и частей тела человека, сведения об обнаружении которых внесены в Единый реестр досудебных расследований или отражены в постановлении о начале досудебного расследования. 

В настоящее время украинское законодательство позволяет привлекать иностранных экспертов только в рамках международного сотрудничества во время расследования отдельных категорий уголовных производств.

Документ также позволит использовать цифровые копии отпечатков пальцев для установления личностей. Это должно обеспечить оперативность процессов розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним 

Правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных команд, которые занимаются идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины.  

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаКриминал и ЧП
Законы
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Украина