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Рада дозволила залучати іноземних експертів для ДНК-ідентифікації тіл

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Депутати підтримали законопроєкт №14095 у цілому 278 голосами. Документ дозволяє залучати міжнародних фахівців і цифрові відбитки пальців.

Рада дозволила залучати іноземних експертів для ДНК-ідентифікації тіл

Верховна Рада ухвалила 10 листопада у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить залучати міжнародних фахівців для проведення ДНК-експертиз невпізнаних тіл та останків загиблих під час війни, передає УНН.

Деталі 

Законопроєкт №14095 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо оптимізації процесів розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час дії воєнного стану" у другому читанні та в цілому підтримали 278 депутатів. 

Рада також 273 голосами підтримала доручення голові ВР невідкладно підписати документ та направити його на підпис Президенту. 

Відповідно до законопроєкту, на період воєнного стану та протягом трьох років після його завершення передбачає можливість залучення міжнародних фахівців для проведення ДНК-експертиз у близьких родичів осіб, зниклих безвісти, а також у невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла людини, відомості про виявлення яких унесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або відображено у постанові про початок досудового розслідування. 

Наразі українське законодавство дозволяє залучати іноземних експертів лише в межах міжнародного співробітництва під час розслідування окремих категорій кримінальних проваджень.

Документ також дозволить використовувати цифрові копії відбитків пальців для встановлення осіб. Це має забезпечити оперативність процесів із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо 

Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військових і цивільних. Про це повідомив прем’єр-міністр України.  

Павло Башинський

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