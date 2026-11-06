В Україні запроваджують єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних
Київ • УНН
Уряд затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних. На судово-медичну експертизу у 2027 році планують понад 600 млн грн.
Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військових і цивільних. Про це повідомив прем’єр-міністр України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.
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Нові правила передбачають уніфікацію оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.
Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі
За його словами, єдину систему кодування запровадили, щоб забезпечити точний облік і зберегти всі дані, необхідні для встановлення особи загиблого.
Окремо уряд посилює судово-медичну експертизу. У проєкті бюджету на 2027 рік на це передбачили понад 600 млн грн, зокрема на закупівлю обладнання для регіональних бюро.
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