В Україні запроваджують єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних

Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військових і цивільних. Про це повідомив прем’єр-міністр України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Нові правила передбачають уніфікацію оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі

За його словами, єдину систему кодування запровадили, щоб забезпечити точний облік і зберегти всі дані, необхідні для встановлення особи загиблого.

Окремо уряд посилює судово-медичну експертизу. У проєкті бюджету на 2027 рік на це передбачили понад 600 млн грн, зокрема на закупівлю обладнання для регіональних бюро.

Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися