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В Украине вводят единые правила идентификации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Правительство утвердило единые правила идентификации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. На судебно-медицинскую экспертизу в 2027 году планируют выделить более 600 млн грн.

В Украине вводят единые правила идентификации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц

Правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Новые правила предусматривают унификацию осмотров, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования.

Так мы устраняем лишние задержки, делаем исследования более качественными, а взаимодействие команд — более слаженным на каждом этапе

- отметил премьер.

По его словам, единую систему кодирования внедрили, чтобы обеспечить точный учет и сохранить все данные, необходимые для установления личности погибшего.

Отдельно правительство усиливает судебно-медицинскую экспертизу. В проекте бюджета на 2027 год на это предусмотрели более 600 млн грн, в частности на закупку оборудования для региональных бюро.

Важно, чтобы семьи быстрее получали достоверную информацию о судьбе близких и могли достойно с ними попрощаться

- подчеркнул премьер.

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Ольга Розгон

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