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Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы
UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.
Атака рф на Балаклею: предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М"
российская армия обстреляла Балаклею в Харьковской области ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой, ранив 10 человек.
В Аммане прошла конференция форума по безопасности Шумана: говорили о глобальной угрозе рф для Ближнего Востока
На конференции Европейского Шумановского форума в Аммане обсуждался глобальный характер российской угрозы, последствия российской агрессии для Ближнего Востока, а также растущее понимание на Глобальном Юге дестабилизирующей роли нынешнего российского режима, при этом участники выразили готовность учиться на примере эффективной борьбы Украины в продолжающейся войне.
Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии
Заместитель Главы Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Послом Японии Кунинори Мацуда, чтобы обсудить усиление сотрудничества в привлечении россии к ответственности за агрессию против Украины, включая создание международного специального трибунала по преступлению агрессии и конфискацию замороженных российских активов.
Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо
Украинка Дарья Белодед завоевала золото в весовой категории 57 кг на чемпионате Европы по дзюдо 2024 года в Загребе, победив в финале Каю Кайзер из Словении.
"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ
Проукраинские активисты в оккупированном Крыму распространяли в Симферополе антипутинские листовки, призывая жителей присоединиться к их движению против российского режима.
Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили
Государственный департамент США считает приостановление консульского обслуживания за рубежом украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом" и уважает право Украины определять свою политику, но еще не решил, помогать ли Украине с возвращением мужчин домой.
Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"
Президент Зеленский очертил приоритеты завтрашней встречи в Рамштайн. По его словам, надо, чтобы сработали по наполнению пакетов нужным оружием и по логистике.
Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей
Наводнение в Черкасской области привело к подтоплению 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей, некоторые домохозяйства также были подтоплены в Золотоношском районе.
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына
19-летней матери в Днепре, арестованной за попытку продать своего 2-летнего сына за 1 миллион гривен, грозит 15 лет лишения свободы.