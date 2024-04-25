Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы

UNITED24 вместе с нынешними представительницами Украины на "Евровидении" alyona alyona и Jerry Heil собирают деньги на восстановление гимназии на Днепропетровщине, которая была разрушена попаданием российской ракеты. Об инициативе рассказали в телеграмм-канале UNITED24, передает УНН.

Гордимся быть партнерами нынешних представительниц Украины на "Евровидении" - alyona alyona и Jerry Heil! Мы будем не только болеть за артисток, но и вместе с ними собирать средства на восстановление Великокостромской гимназии. Верим, что благодаря совместным усилиям можем помочь детям! - сообщили в UNITED24.

Детали

"Мой голос восстанавливает" - так назвали свой совместный сбор UNITED24 вместе с alyona alyona и Jerry Heil, Visa и Ощадбанком.

На восстановление школы в Днепропетровской области, которую разрушила российская ракета организаторы планируют собрать 10 000 000 гривен.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Евровидение-2024: организаторы показали, как в этом году выглядит главная сцена

Дополнительно

15 июля председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщал, что в Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу.