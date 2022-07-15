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Дніпропетровщина: у Синельниківському районі російська ракета влучила у школу

Дніпропетровщина: у Синельниківському районі російська ракета влучила у школу

Київ • УНН

 • 407397 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали, передає УНН.

Цитата

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї", - зазначив голова ОВА.

Деталі

Він додав, що у Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо 

Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

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