Дніпропетровщина: у Синельниківському районі російська ракета влучила у школу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали, передає УНН.
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"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї", - зазначив голова ОВА.
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Він додав, що у Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.
У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.
У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.
Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
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