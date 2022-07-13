Росіяни обстріляли Нікополь: здійнялася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Наразі на місці попадання снаряда працюють пожежники. Про це інформує УНН.
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Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь.
Як повідомив Резніченко, люди не постраждали.
До того ж українські військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник. Це вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю.
Нагадаємо
Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу.