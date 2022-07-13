Россияне обстреляли Никополь: вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Никопольский район. В настоящее время на месте попадания снаряда работают пожарные. Об этом информирует УНН.
Детали
Российские войска ударили с РСЗО по Никопольскому району. Вспыхнул пожар на окраине Никополя. Спасатели укротят огонь.
Как сообщил Резниченко, люди не пострадали.
К тому же украинские военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник. Это уже одиннадцатый российский разведчик, уничтоженный в небе над областью.
Напомним
Оккупационные войска 58 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.