Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

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Потягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області.

▪️ Шалигінська громада:

З десятої ранку почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету.

О пів на четверту - ще 4 мінометні приходи.

▪️ Білопільська громада:

Близько вісімнадцятої години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.

▪️ Зноб-Новгородська громада:

Близько шостої вечора - обстріл зі ствольної артилерії, 13 прильотів.

▪️ Краснопільська громада:

О шостій вечора росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню.

Водночас по іншому населеному пункту громади били з міномету 5 разів.

Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

На щастя, люди не постраждали.

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