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Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

Київ • УНН

 • 100125 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл чотирьох громад. Загалом за попередню добу росіяни обстріляли область 58 разів. Про це інформує УНН.

Деталі

Потягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області.

▪️ Шалигінська громада:
З десятої ранку почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету.
О пів на четверту - ще 4 мінометні приходи.

▪️ Білопільська громада:
Близько вісімнадцятої години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.

▪️ Зноб-Новгородська громада:
Близько шостої вечора - обстріл зі ствольної артилерії, 13 прильотів.

▪️ Краснопільська громада:
О шостій вечора росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню.
Водночас по іншому населеному пункту громади били з міномету 5 разів.
Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо

У Херсонській області звільнили 5 громадян України з полону росіян.

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