Окупаційні війська 58 разів обстріляли Сумську область за попередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл чотирьох громад. Загалом за попередню добу росіяни обстріляли область 58 разів. Про це інформує УНН.
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Потягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області.
▪️ Шалигінська громада:
З десятої ранку почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету.
О пів на четверту - ще 4 мінометні приходи.
▪️ Білопільська громада:
Близько вісімнадцятої години росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.
▪️ Зноб-Новгородська громада:
Близько шостої вечора - обстріл зі ствольної артилерії, 13 прильотів.
▪️ Краснопільська громада:
О шостій вечора росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню.
Водночас по іншому населеному пункту громади били з міномету 5 разів.
Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.
На щастя, люди не постраждали.
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