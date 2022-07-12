Оккупационные войска 58 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле четырех общин. Всего за предыдущие сутки россияне обстреляли область 58 раз. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение дня враг обстреливал территории четырех общин Сумской области.
▪️ Шалыгинская община:
С десяти утра начался минометный огонь по общине, 14 выстрелов из миномета.
В половине четвертого – еще 4 минометных прихода.
▪️ Белопольское общество:
Около восемнадцати часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов.
▪️ Зноб-Новгородская община:
Около шести вечера - обстрел из ствольной артиллерии, 13 прилетов.
▪️ Краснопольское общество:
В шесть вечера россияне выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня.
В то же время по другому населенному пункту общины избивали из миномета 5 раз.
Как следствие – попадание по гражданскому сооружению мирных жителей.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним
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