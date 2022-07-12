В Херсонской области освободили 5 граждан Украины из плена россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Главное управление разведки МО Украины сообщили, что освободили из российского плена 5 граждан Украины, пишет УНН.
Детали
В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов.
Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение.
Сейчас все уволенные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.
Напомним
Боец полка “Азов” Дмитрий Усиченко на псевдо “Вишня”, которого удалось вернуть из плена, рассказал, что русские медики боялись смотреть в глаза бойцами “Азову”.