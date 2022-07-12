У Херсонській області звільнили 5 громадян України з полону росіян

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В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Нагадаємо

Боєць полку “Азов” Дмитро Усіченко на псевдо “Вишня”, якого вдалося повернути з полону, розповів, що російські медики боялися дивитися в очі бійцями “Азову”.