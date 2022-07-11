"Всіх азовців дуже боялись. Просили не дивитися їм в очі": історія звільненого бійця із "Азовсталі" з позивним "Вишня"

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"Медички казали: "Не дивися нам в очі". Я кажу: "Чого це?" "Будь ласка, не дивися мені в очі, дивись в низ кудись". Вони боялися Азову”…", - розповів Вишня.

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Екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький у себе в Telegram-каналі написав, що "Вишня" став "трьохсотим" за перші півтори години боїв.

"Потім - коротке лікування, знову в стрій та знову поранення. У полон здаватися не хотів, побратими несли його на руках. Вже в лікарні відчув та зрозумів - ворог боїться Азов. Ворог із захватом говорить про те, як воює Азов. Ворог знає, що має справу з елітою українського війська", - написав екскомандир полку «Азов» Андрій Білецький у себе в Telegram-каналі.

“Вишня” також розповів про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що їде в один кінець. Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував. Бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося.

Дмитро Усіченко на псевдо “Вишня” - боєць із Азовсталі, якому разом з іншими воїнами вдалося дістатися до заблокованого окупантами заводу “Азовсталь” повітряним коридором. Він – один із небагатьох, хто вижив після ризикованої операції на гвинтокрилах та один із тих, хто повернувся на підконтрольну Україні територію з російського полону. Воював з окупантами ще на Київщині та вигнавши ворога звідти, прийняв вольове рішення допомогти побратимам на Сході.

Додамо

Полк "Азов" показав історію старшого солдата на позивний Торк, якого було поранено в Маріуполі, евакуйовано з "Азовсталі" до лікарні Донецька та у рамках обміну полонених повернуто додому.

29 червня ГУР повідомило, що в межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".