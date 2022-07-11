"Всех азовцев очень боялись. Просили не смотреть им в глаза": история освобожденного бойца из "Азовстали" с позывным "Вишня"

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"Медички говорили: "Не смотри нам в глаза". Я говорю: "Чего это?" "Пожалуйста, не смотри мне в глаза, смотри вниз куда-нибудь". Они боялись Азовау”…", – рассказал Вишня.

Детали

Экс-командир полка "Азов" Андрей Белецкий у себя в Telegram-канале написал, что "Вишня" стал "трехсотым" за первые полтора часа боев.

"Потом – короткое лечение, снова в строй и снова ранение. В плен сдаваться не хотел, собратья несли его на руках. Уже в больнице почувствовал и понял – враг боится Азова. Враг с восторгом говорит о том, как воюет Азов. Враг знает, что имеет дело с элитой украинской армии", - написал экс-командир полка "Азов" Андрей Белецкий у себя в Telegram-канале.

“Вишня” также рассказал о том, как отправляясь на задание в Мариуполь, осознавал ситуацию в городе и готовился к тому, что едет в один конец. Увидев своими глазами все разрушения и количество трупов на улицах, был поражен больше, чем сам ожидал. Видел детей с контузией, которые блуждали в поисках воды, а также игравших на детской площадке возле погибших от обстрелов людей. Говорит, бомбардировка россиянами Мариуполя практически не прекращалась.

Дмитрий Усиченко на псевдо “Вишня” – боец ​​из Азовстали, которому вместе с другими воинами удалось добраться до заблокированного оккупантами завода “Азовсталь” воздушным коридором. Он – один из немногих, кто выжил после рискованной операции на вертолете и один из тех, кто вернулся на подконтрольную Украине территорию из российского плена. Воевал с оккупантами еще в Киевской области и выгнав врага оттуда, принял волевое решение помочь собратьям на Востоке.

Добавим

Полк "Азов" показал историю старшего солдата с позывным Торк, который был ранен в Мариуполе, эвакуирован из "Азовстали" в больницу Донецка и в рамках обмена пленных возвращен домой.

29 июня ГУР сообщил, что в рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".