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З російського полону звільнили 144 військових, серед них 95 захисників "Азовсталі"

З російського полону звільнили 144 військових, серед них 95 захисників "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 313241 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі". Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.

Цитата

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Додому повернулися бійці:

Національної гвардії – 59;

Військово-морських сил – 30;

Збройних сил України – 28;

Державної прикордонної служби України – 17;

Територіальної оборони – 9;

Національної поліції України – 1.

Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому з них виповнилося 65 років, наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

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