З російського полону звільнили 144 військових, серед них 95 захисників "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі". Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.
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"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Додому повернулися бійці:
Національної гвардії – 59;
Військово-морських сил – 30;
Збройних сил України – 28;
Державної прикордонної служби України – 17;
Територіальної оборони – 9;
Національної поліції України – 1.
Серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому з них виповнилося 65 років, наймолодшому – 19.
Більшість звільнених українців мають тяжкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
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