ГУР продовжує працювати над визволенням захисників України з російського полону – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України веде перемовини з російською стороною щодо обміну військових, зокрема й іноземців, які потрапили в полон. Про це в інтерв’ю американському телеканалу NBC розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Є тисячі полонених українців на сьогодні. Є хлопці з Великої Британії, є відважні хлопці зі Сполучених Штатів, які, на жаль, потрапили у полон. Ми відносимося до них так само, як до українців. Що може зробити президент? Зараз на рівні розвитку ми ведемо перемовини з іншою стороною, які тримають наших полонених. Наша задача визволити всіх наших воїнів”, – зазначив Зеленський.
Деталі
Президент підкреслив, що у Головному управлінні розвідки є спеціальний центр, який займається виключно цим питанням, де фахівці пропрацьовують всі можливі варіанти.
“Питання в тому, що не випускаючи британців, або хлопців зі Сполучених Штатів, росія просто показує, що хоче, щоб з нею спілкувалися ті держави, які через агресію російської федерацію абсолютно справедливо ізолюють військово-політичне керівництво. Тому що вони перші своїми кроками ізолюються від цивілізованого світу”, – зазначив глава держави.
Доповнення
Минулої доби в Миколаївській області відбувся обмін військовополоненими між Україною та росією у форматі 15 на 17. Додому повернулися 16 військових та один цивільний. Декого з бійців одразу ушпиталили.